IKK Classic zieht ins ehemalige Technische Rathaus

Die IKK Classic verlegt ihren Standort samt Servicecenter in Chemnitz. Für die Räumlichkeiten, die sich derzeit in der Brückenstraße 13 befinden, sowie für weitere Bereiche mietete die Krankenkasse über die Berater von BNP Paribas Real Estate über 5.000 m² Bürofläche im ehemaligen Technischen Rathaus. Damit wird die IKK neuer Ankermieter in dem Objekt, der Umzug ist für Herbst dieses Jahres vorgesehen.

Insgesamt verfügt der Bürokomplex, bestehend aus den zusammenhängenden Gebäuden in der Annaberger Straße 89 und 93 sowie in der Treffurthstraße 5, über eine Gesamtmietfläche von rund 23.000 m². Eigentümerin ist die DVI Gruppe aus Schönefeld, die Mitte dieses Jahres den leerstehenden Bürokomplex von zwei geschlossenen Immobilienfonds erwarb. Die Transaktion umfasste auch die angrenzenden Proberäume des Theaters Chemnitz in der Wilhelm-Raabe-Straße 15.