Chemnitz: GRK Gruppe plant 260 Wohnungen auf Braustolz-Areal

Die GRK Gruppe setzt in Chemnitz gleich mehrere große Wohnbauprojekte um – vom Kulturpalast über das Dahlmann-Carré bis zum Braustolz-Areal. Bereits 185 Mio. Euro investiert das Leipziger Unternehmen in der Kulturhauptstadt 2025. Besonderer Fokus liegt dabei auf nachhaltiger Energieversorgung und sensibler Revitalisierung denkmalgeschützter Gebäude. Weitere Projekte sind bereits in Planung.

.