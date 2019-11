Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat eine zu großen Teilen leerstehende Liegenschaft im Stadtteil Siegmar für einen siebenstelligen Eurobetrag an die IF Investment Holding GmbH veräußert. Der Büro- und Gewerbekomplex in der Jagdschänkenstraße 52 befindet sich auf einem knapp

[…]