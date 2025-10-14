Cheese & More kommt nach Freiburg

Die Henri Willig Germany GmbH eröffnet einen neuen „Cheese & More by Henri Willig“-Store in der Kaiser-Joseph-Straße 179 in Freiburg im Breisgau. Das Geschäft umfasst 112 m² Verkaufsfläche im Erdgeschoss. Vormieter war Paper & Tea. Lührmann hat in Zusammenarbeit mit Recondo Retail Real Estate bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

.

„Mit Cheese & More bringt Henri Willig ein Stück niederländische Käsekultur in die Freiburger Innenstadt – die Kaiser-Joseph-Straße bietet dafür die ideale Lage“, sagt Nadine Brand, die als Senior Consultant Retail Vermietung am Münchner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet.



