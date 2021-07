Die holländische Käsemarke Henri Willig eröffnet im Sommer 2021 am Prinzipalmarkt 13 einen neuen Käse-Geschenkeladen unter dem Namen Cheese & More by Henri Willig. Das Ladenlokal wurde zuvor von den Westfälischen Nachrichten genutzt. Lührmann hat in Zusammenarbeit mit Recondo Retail Real Estate bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.…

[…]