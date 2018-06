Check24 zieht ins Wilhelm-Marx-Haus in Düsseldorf

Wilhelm-Marx-Haus

© Deka Immobilien

Das Wilhelm-Marx-Haus im Herzen von Düsseldorf bekommt einen weiteren Mieter: Mehr als 1.300 m² Bürofläche vermittelten die Berater von BNP Paribas Real Estate in der Heinrich-Heine-Allee 53 an die Check24 Vergleichsportal GmbH. Mit den beiden Tochterfirmen Check24 Kreditservice und dem Shopping-Vergleichsportal wird das Unternehmen im Herbst dieses Jahres erstmalig in Düsseldorf ein Büro eröffnen. Das historische, denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1923 liegt im Bankenviertel und in unmittelbarer Umgebung zur Altstadt und zur Königsallee. Mit dem Einzug von Check24 ist das Objekt vollvermietet. Das Bürogebäude zählt zum Bestand des Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect.

