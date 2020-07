Check24 erweitert um 1.300 m² im Wilhelm-Marx-Haus

Check24 expandiert innerhalb des Wilhelm-Marx-Hauses und mietet im 1. OG zusätzlich über 1.300 m² Bürofläche an. Bereits im Herbst 2018 hatte die Check24 Vergleichsportal GmbH die Büroräume in der zweiten Etage der Heinrich-Heine-Allee 53 bezogen [wir berichteten] und hier unter anderem Aktivitäten des Check24 Kreditservice sowie des Check24 Shopping-Bereichs (insbesondere das Check24 Fashion Vergleichsportal) angesiedelt. Im Zuge der Expansion wurde die Mietvertragsdauer beider Flächen auf 10 Jahre vereinbart, da das Unternehmen im Objekt und mit der zentralen Lage sehr zufrieden ist und aufgrund der guten Geschäftsentwicklung in Düsseldorf zusätzliche Flächen benötigte. Die Berater von BNP Paribas Real Estate vermittelten die insgesamt rund 2.660 m² Bürofläche und waren exklusiv beratend für den Mieter tätig.

.

Der Grund für die zusätzliche Anmietung innerhalb des Gebäudes liegt nicht nur an der zentralen Lage. Das historische, denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1923 verbindet Innovation, Tradition und nostalgisches Flair und liegt prominent im Bankenviertel und in unmittelbarer Umgebung zur Altstadt und zur Königsallee. Als unübersehbares Wahrzeichen der Stadt wird es zudem allabendlich durch Leuchtreklame in Szene gesetzt. Das Objekt gehört zum Liegenschaftsvermögen des Offenen Immobilien-Publikumsfonds WestInvest InterSelect der Deka Immobilien.