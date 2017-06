Chapman Taylor gewinnt Wettbewerb für Sparkassenumbau in Iserlohn

Sparkassenumbau

Das Architekturbüro Chapman Taylor hat sich gemeinsam mit dem Architektenbüro bkp in einem Architektenwettbewerb für den Umbau und die Sanierung der der Sparkasse Iserlohn am Schillerplatz durchgesetzt. Chapman Taylor zeichnet vorrangig für die Objektplanung verantwortlich während bkp die Innenarchitektur plant. Die Sparkasse Iserlohn investiert insgesamt 18,6 Millionen Euro in den Umbau des repräsentativen Gebäudes mit rund 11.000 m² Bruttogeschossfläche, das bis zum Spätsommer Mitte 2019 fertig gestellt werden soll. Mit dem Baubeginn wird für Ende 2017 gerechnet.

Dabei soll zumindest ein Teil der Kundenhalle auch während der Bauphase in Betrieb bleiben. Die Iserlohner Hauptstelle der Sparkasse ist in die Jahre gekommen und wird nun modernisiert und umstrukturiert. Neben der Neukonzeptionierung des Innenraums, der Kundenhalle und der einzelnen Arbeitsbereiche wird die bestehende Fassade abgerissen und durch eine zeitgemäße Fassade ersetzt. Die Revitalisierung der Sparkasse gilt als die erste Maßnahme zur Neuentwicklung des gesamten Standortes Schillerplatz, den die Stadt Iserlohn mit dem angrenzenden Karstadt in den kommenden Jahren in Angriff nehmen möchte.