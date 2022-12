CG kann Wohnquartier auf Braugoldareal realisieren

Die Stadt Erfahrt hat am 14. Dezember den Weg für das von CG Elementum geplante Wohnquartier auf dem Braugoldareal frei gemacht. Mit Beschluss des Bebauungsplan will der Projektentwickler nun im Frühjahr die entsprechenden Bauanträge stellen. Die Kulturdenkmäler werden erhalten und hauptsächlich in Wohnungen umgebaut, ergänzt wird das Areal durch einen Wohnungsneubau entlang der Robert-Koch-Straße. Insgesamt entstehen 250 Wohnungen.

