CG Gruppe vollendet Strukturwandel

Die CG Gruppe AG hat ihren 2016 begonnenen Strukturwandel zur kapitalmarktorientierten Gesellschaft abgeschlossen. Mehrheitlicher Anteilseigner des Unternehmens ist die Consus Real Estate AG.

.

Die CG Gruppe erreicht im Unternehmensverbund der Consus Gruppe zusammen mit der SSN Group AG aktuell Platz 1 in der jüngsten Projektentwicklerstudie der BulwienGesa AG zu den 7 A-Städten unter Einbeziehung von Dresden und Leipzig. Diese Marktposition und die langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Wohnraum befähigen den Konzern dazu der angespannten Wohnraumsituation in den Ballungsräumen Deutschlands mit wirksamen Mitteln zu begegnen. Integraler Bestandteil der Quartiersentwicklungen des Projektentwicklers ist die digitale Herangehensweise mittels Building Information Modeling (BIM) sowie die serielle Fertigung von Bauteilen mit dem Ziel, in kurzer Zeit ein erhöhtes bezahlbares Mietwohnangebot zu schaffen.



Den vollzogenen Strukturwandel der Gruppe nimmt Vorstandsmitglied Bernd Krüger zum Anlass, sich aus seiner aktiven Funktion als CFO zurückzuziehen. „Nach dem positiven Abschluss der herausfordernden Aufgaben der letzten Jahre möchte ich mich auf das Beratungsgeschäft konzentrieren“, betont Krüger.



Bernd Krüger gehörte seit Oktober 2016 dem Vorstand der CG Gruppe an [wir berichteten] und hat als Finanzvorstand den gesamten Wandlungsprozess in eine Aktiengesellschaft mit Zugang zum Kapitalmarkt und mehrere Kapitalmaßnahmen umfassend begleitet.



Übernehmen wird den Staffelstab Sabine Fischer, die per 1. April 2019 zum Mitglied des Vorstandes der CG Gruppe AG bestellt wurde. Sie wird die Gruppe in die nächste Digitalisierungsphase und den kapitalmarktorientierten Wachstumsprozess führen. „Den Verantwortungsbereich auf dem erreichten Niveau zu übernehmen, ist für mich der beste Ansporn, um die begonnene digitale Transformation der CG Gruppe zu forcieren und den Konzern weiter zu festigen“, betont Fischer. Die Expertin für Finanz- und Rechnungswesen verfügt über langjährige Erfahrungen in leitender Funktion bei namhaften Unternehmen der Immobilienbranche. So saß sie beispielsweise im Vorstand der Aareon AG [wir berichteten].