CG Gruppe gründet Niederlassung München

Johannes Altmayr

CG Gruppe AG eröffnet am Standort München eine neue Niederlassung. Die Leitung übernimmt dort Diplom-Bauingenieur Johannes Altmayr (52). Der seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche tätige Experte war zuvor 13 Jahre bei der Patrizia Immobilien AG in Augsburg tätig. Davon verantwortete er neun Jahre lang als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft den Ankauf von Wohnimmobilien und Wohnportfolios in Deutschland für die Immobilienfonds der dort ansässigen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

.

Seine Kompetenz und langjährige Erfahrung bringt er nun in den Aufbau der achten Niederlassung der CG Gruppe AG ein. „München ist ein sehr spezieller Markt. Um dort mit unserer neuen Niederlassung Fuß fassen zu können, braucht es nicht nur Fachkenntnisse. Es geht auch um Zugehörigkeit und tiefgehendes Verständnis für die Stadt und die Menschen, die dort leben“, erklärt Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG Gruppe AG.



Altmayr übernimmt die Markteinführung sowie die strategische Positionierung der Marke VauVau, unter der die CG Gruppe an sechs Standorten ein eigenes Wohnkonzept umsetzt: