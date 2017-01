CG Gruppe entwickelt ehemaliges Fernmeldeamt Frankfurt

Die CG Gruppe AG hat den Bürokomplex des ehemaligen Fernmeldemates im Frankfurter Ostend am Danziger Platz erworben und plant hier in den nächsten Jahren eine städtebauliche Entwicklung. 22 Mio. Euro sollen in ein gemischt genutztes Quartier mit Wohn- und Gewerbeflächen mit einer Gesamtfläche von 35.337 m² fließen.

Verkäufer des Areals ist die HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH. Das Grundstück befindet sich zwischen Danziger Platz, Henschelstraße und Ostparkstraße und wird unter Einbezug bestehender Gebäudeteile entwickelt. Neben den Wohn- und Gewerbeflächen sind 250 Pkw-Stellplätze geplant. Die Projektentwicklung soll in mehreren Bauabschnitten bis zum Jahr 2022 erfolgen. Zunächst bleibt der Gebäudekomplex für weitere drei Jahre vermietet.



Die Transaktion wurde am 22. Dezember abgeschlossen. „Mit dem Erwerb des Bürokomplexes in Frankfurt Ostend haben wir unser Portfolio um eine sehr interessante Projektentwicklung in exzellenter Lage erweitert. Wir wollen einen Ort schaffen, der ein attraktives Wohnumfeld mit einer modernen Arbeitswelt verbindet“, erklärte Jürgen Kutz, Vorstand der CG Gruppe AG. „Die Transaktion wurde durch die Privatplatzierung einer Anleihe in Form einer Inhaberschuldverschreibung finanziert.“