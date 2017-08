CG Gruppe verkauft Dresdner Großprojekt an Aberdeen Asset Management

Der Immobilienentwickler CG Gruppe AG hat die unweit der Dresdner Frauenkirche gelegene Projektentwicklung „Quartier Hoym“ (Q III) im Juni 2017 an die Aberdeen Asset Management Deutschland AG verkauft.

.

Die CG Gruppe und Aberdeen setzen damit ihre Zusammenarbeit der vergangenen sechs Jahre fort: Quartier Hoym ist mit einem Transaktionsvolumen von 140 Mio. Euro bereits das 11. Projekt, das Aberdeen im Auftrag eines großen deutschen Versorgungswerkes von der CG Gruppe als Bauträger erwirbt. Von 2011 bis einschließlich 2016 wurden bereits Projekte im Gesamtwert von rund 426 Mio. Euro gebaut, vermietet und schlüsselfertig übergeben, mit dem exponierten Projekt in der Dresdner Innenstadt zwischen Landhausstraße und Rampischer Straße ist das Transaktionsvolumen nun auf gut 566 Mio. Euro gestiegen. Fertigstellung und Übergabe sind für Herbst 2021 geplant.



In dem nur wenige Meter vom berühmten Neumarkt entfernt in der Dresdner Altstadt gelegenen Großprojekt der CG Gruppe werden im historischen Stadtkern auf gut 9.300 m² Grundstück neben 250 Wohnungen auch Gewerbeeinheiten, Büros, ausgewählte Gastronomie, Stellplätze und ein Hostel entstehen, insgesamt 26.651 m² Wohn- und Gewerbefläche. Die aufwändige Rekonstruktion des im Krieg zerstörten Palais Hoym und der verbundene Neubau werden sich nahtlos in das historische und berühmte Stadtbild einfügen. In Abstimmung mit der Stadt Dresden und Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden e. V. wurden durch die CG Gruppe Workshops mit Fassadenwettbewerb ausgerichtet. Der Siegerentwurf greift historische Elemente auf, ohne auf Modernität zu verzichten.



Bauprojekt „Quartier Hoym (QIII)“

Auf 9.312 m² Grundstücksfläche werden 250 Wohnungen mit 19.193 m² Fläche, 7 Büroeinheiten (1.126 m²) 12 Gewerbeeinheiten (3.932 m², davon 523 m² Gastronomie), ein Hostel (2.400 m²) und insgesamt 327 PKW-Stellplätze für Wohnen und Gewerbe entstehen. Einschließlich des Quartiers wurden von der CG Gruppe seit 2011 bereits 11 Objekte mit 2.021 Wohnungen, 154.330 m² Wohnfläche und 19.490 m² Gewerbefläche in einem Transaktionsvolumen von 566.000.000 Euro an Aberdeen übergeben.