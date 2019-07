CG Gruppe hisst Richtkrone am Kölner „Miner's“

Nach dem Richtfest für ein urbanes Kiezquartier in Berlin-Friedrichshain vor einigen Tagen [wir berichteten] hat die CG Gruppe nun die nächste Richtkrone gehisst, diesmal in Köln. Dank des zügigen Umbaus des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Brühler Knappschaft zum modernen Wohnhaus „Miner's“ konnte mit den Handwerkern, Erwerbern, Projektbeteiligten und Nachbarn das traditionelle Richtfest begangen werden. In stimmungsvoller Atmosphäre wurde der Richtspruch für das markante Eckgebäude in bester Stadtlage vollzogen.

