CG Freizeit mietet Halle in Essen-Heidhausen

CG Freizeit hat eine 890 m² große Light-Industrial-Halle am Frielingsdorfweg in Essen-Heidhausen angemietet. Das auf Camping- und Outdoor-Aktivitäten spezialisierte Unternehmen erweitert mit dem Standort seine Präsenz im Ruhrgebiet. Die Halle wurde zuvor von einem Getränkehändler genutzt und soll künftig vor allem als Ausstellungsfläche für Campingzubehör und Dachzelte dienen.

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Die Immobilie am Frielingsdorfweg 12 im Essener Süden ist an die Autobahnen A44 und A52 angebunden. Damit sind das Ruhrgebiet und der Großraum Düsseldorf gut erreichbar. Auch der öffentliche Nahverkehr liegt in fußläufiger Entfernung. Das Umfeld ist gewerblich geprägt. In der Nachbarschaft befinden sich unter anderem eine Kfz-Werkstatt und eine Holzwerkstatt.



Nach Einschätzung des Maklerhauses Brockhoff, das die Anmietung begleitet hat, bleibt die Nachfrage nach innerstädtischen Hallenflächen hoch. Gesucht werden demnach vor allem Flächen, die sich flexibel nutzen lassen und zugleich gut erreichbar sind. Solche Objekte eigneten sich häufig als Werkstatt oder Showroom. Immobilienberaterin Hanna Rottmann sagt, viele Unternehmen suchten „genau diese Mischung“ aus Erreichbarkeit und flexibler Nutzung. Für CG Freizeit sei in Essen-Heidhausen eine passende Lösung gefunden worden.