CG Elementum startet Architekturwettbewerb für Greenville

Der Bebauungsplan „Westlich der Erzbergerstraße zwischen New-York-Straße und Lilienthalstraße“ ist am 16. Dezember in Kraft getreten. Damit läuft die nächste Phase zum Quartier „Greenville“ an, das durch CG Elementum vorangetrieben wird. Unterdessen gehen die Abbrucharbeiten auf dem Areal voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2023 weiter. Die erste Baugenehmigung für das Baufeld 8 soll ebenfalls in diesem Zeitraum beantragt werden; drei Architekturbüros sind hier für die Planung beauftragt.

„Nun startet auch der erste europaweite Architekturwettbewerb. Anlass und Zweck dieses Wettbewerbs ist die Objektplanung sowie das Konzept für die zugehörigen Freianlagen für den Neubau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes auf dem Baufeld 12„, so Dr. Tobias Schnaidt, Niederlassungsleiter Karlsruhe. Die Verfahrensbetreuung und Vorprüfung liegt bei den Schöffler.Stadtplaner.Architekten in Zusammenarbeit mit der Kanzlei Aleksandra Gleich.



Seit 2010 wurden für das Entwicklungsareal in der Nordstadt von Karlsruhe Ideen für die Umwandlung der Flächen, die früher durch die amerikanischen Streitkräfte genutzt wurden, erdacht. Auf dem nördlichen Teilgebiet ist im Zuge einer umfassenden Revitalisierung die Schaffung zahlreicher Wohnungen geplant. Ziel ist es, insbesondere erschwinglichen Wohnraum und eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen und gleichzeitig dem Aspekt der Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Bei “Greenville" arbeitet CG Elementum deshalb mit Concept Green. Darunter sind alle Maßnahmen und Verfahren zusammengefasst, die die CO₂-Emissionen von Immobilien nachhaltig senken. Konkret bedeutet dies für „Greenville“: klimafreundliche Energielösungen, nachhaltige Materialien und eine digitale Planung und Steuerung durch BIM.



Insgesamt sollen mit der Entwicklung „Greenville“ mehr als 60.000 m² Wohnfläche, gut 25.000 m² Gewerbefläche, Büros und Kreativräume entstehen. Aktuell geht der Projektentwickler von einem Projektvolumen von rund 500 Mio. Euro und einem Realisierungshorizont bis 2027 aus.