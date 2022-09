CG Elementum feiert Richtfest am Cologneo-Campus Köln

CG Elementum feierte am Freitag im Stadtbezirk Köln-Mülheim in Anwesenheit der beteiligten Bauleute feierlich das Richtfest für das neue MI5. Das Bürogebäude ist eines von zahlreichen Teilprojekten im Rahmen der Quartiersentwicklung „Cologneo Campus“. Das Projektvolumen liegt bei über 52 Mio. Euro.

.