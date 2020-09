CEVA Logistics mietet komplettes ECE-Logistik Center bei Berlin

Vollvermietung für das von der ECE entwickelte Logistik Center bei Berlin: Langfristiger Mieter der hochmodernen Logistikimmobilie in Königs-Wusterhausen bei Berlin ist CEVA Logistics, ein weltweit führender und international aktiver Logistikdienstleister und Teil der Reederei- und Logistikgruppe CMA CGM. CEVA Logistics mietet das komplette 56.000 m² große, von der ECE entwickelte und realisierte „Logistik Center Berlin-Süd“ an und wird bereits zu Anfang Oktober schrittweise den Betrieb aufnehmen. Die Gesamtfertigstellung erfolgt plangemäß Ende Oktober.

„Die erfolgreiche Vollvermietung des von uns entwickelten Logistik Centers zu diesem frühen Zeitpunkt zeigt die anhaltend hohe Nachfrage nach hochwertigen Logistikflächen und spricht für die Qualität des Standorts und der gesamten Immobilie“, so Henrie W. Kötter, Chief Investment Officer und Geschäftsführer für den Bereich Work & Live bei der ECE. „Wir sehen uns damit zugleich auch in unserem strategischen Ansatz bestätigt, hochwertige Logistikflächen an guten Standorten auch ohne frühzeitige Mieterbindung zur flexiblen Nutzung erfolgreich zu entwickeln.“