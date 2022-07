CEV-Handelsimmobilien feiert Wiederöffnung des Saalemarkts

Die CEV-Handelsimmobilien GmbH hat rund 21.000 m² Einzelhandelsfläche in Saalfeld/Saale im Herzen Thüringens revitalisiert. Nun wurde das bei weiterlaufendem Betrieb komplett umgebaute und im Auftrag der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen neugestaltete Marktkauf-SB-Warenhaus “Saalemarkt” wiedereröffnet.

.

Das hochmoderne Hybrid-Fachmarktzentrum mit großem Nahversorgerangebot ist am Standort am Mittleren Watzenbach 4 einer der wichtigsten Nahversorger für rund 75.000 Menschen. Verkehrstechnisch optimal gelegen, bietet der Großflächenmarkt beste Voraussetzungen, um sich die Poleposition als Einkaufsziel im Einzugsgebiet wieder zu erobern.



Die umfassenden Revitalisierungsmaßnahmen der letzten anderthalb Jahre reichten von der Umgestaltung der Parkplätze über die Neugestaltung der Fassade bis hin zu einem neuen Flächenkonzept à la Shop-in-Shop nach neuesten internationalen Standards. Im Stil einer modernen, luftigen Einkaufsmall wurde die Architektur und die damit verbundene Atmosphäre zum Erlebnisshoppingspot umgestaltet. Hier sind die Kundinnen und Kunden eingeladen, zu verweilen. Ein schicker Foodcourt mit regionalem und internationalem Gastronomieangebot und insgesamt 33 Shops mit Einzelhandel und Dienstleistungen prägen das neue Bild des Einkaufszentrums. Wer sich hier Zeit nimmt, entdeckt das pralle Angebot nicht nur bei Waren des täglichen Bedarfs, sondern auch die Auswahl an Unterhaltungselektronik, Tierfutter, Bekleidung und Schuhe lässt Kundenherzen höherschlagen. Zentraler Lebensmittelanbieter ist weiterhin der Marktkauf, der nach seinem Komplettumbau mehr Vielfalt und Einkaufserlebnis bietet. Im Areal erhalten geblieben sind die angegliederte Tankstelle mit Waschstraße sowie der Baumarkt.



Damit ist das Objekt, das mit einem Investitionsvolumen von 25 Millionen Euro realisiert wurde, nicht nur hinsichtlich seiner Kundenfreundlichkeit und -attraktivität, sondern auch hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit zum Vorzeigeobjekt weit über die Region hinaus geworden. Denn den Kauflustigen werden durch das breitgefächerte Angebot am Standort zusätzliche Fahrtwege und natürlich auch Zeit erspart. Der angenehm klimatisierte Komplex ist, dank einer energieeffizienten technischen Ausstattung, auf dem neuesten Stand der Technik, deutlich CO2-freundlicher und auch die neugestaltete LED-basierte-Beleuchtung, das ausgeklügelte Kälte-Wärme-System und viele weitere Neuerungen tragen zur Nachhaltigkeit in Summe bei. Es ist davon auszugehen, dass der neue Saalemarkt mit seinen jetzt deutlich dezentraleren Geschäftsflächen für die unterschiedlichen Warensortimente in kürzester Zeit zum Hotspot unter den Vollsortimentern und Märkten der Region werden wird.



In den Geschäften, der Gastronomie, bei Dienstleistern und Verwaltung des Saalemarkts werden zukünftig etwa 250 Menschen beschäftigt sein.