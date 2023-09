CEO Walter de Boer verlässt BPD

Walter de Boer

© Allard Willemse

Nach fast 16 Jahren wird Walter de Boer (65) BPD Europe B.V. als CEO und Geschäftsführer verlassen, um in den Ruhestand zu wechseln.

.

De Boer kam 1991 zum damaligen Bouwfonds Woningbouw, das zu Bouwfonds Nederlandse Gemeenten gehörte. Bevor er die Position des CEO übernahm, war er dort 17 Jahre lang in verschiedenen Managementpositionen tätig. Die Rabobank erwartet, dass sie in naher Zukunft seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin bekanntgeben kann.



„Nach über 30 Jahren intensiver Tätigkeit bei BPD ist für mich die Zeit gekommen, in den Ruhestand zu gehen und anderen die Unternehmensleitung zu übertragen. Wir haben bereits vor kurzem angekündigt, dass das Managing Board bald mit Alianne de Jong (CFRO) verstärkt wird, die neben Gea Voorhorst (COO) und mir – und bald meinem Nachfolger – das Managing Board von BPD Europe vervollständigen wird.“, erläutert Walter de Boer. „Ich werde noch bis April nächsten Jahres in einer beratenden Rolle tätig sein und meine Aufgaben meinem Nachfolger übergeben, sobald er oder sie bekannt ist.“