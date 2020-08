CEO Thomas Willms tritt bei Steigenberger und der Deutschen Hospitality zurück

Thomas Willms hat mit Wirkung zum 30. September 2020 überraschend seinen Rückzug als CEO der Steigenberger Hotels AG und der Deutschen Hospitality bekanntgegeben. Konkrete Gründe wurden für den Abgang nicht angeführt, laut Marktspekulationen könnten aber Differenzen mit dem chinesischen Konzern Huazuh, der die Hotelkette im letzten Jahr übernommen hat [wir berichteten], für den Abgang ausschlaggebend gewesen sein. Matthias Heck, Chief Financial Officer und Arbeitsdirektor, wird kommissarisch nun auch die Geschäfte des CEO übernehmen, allerdings wohl nur bis zum Jahresende, denn dann würde der Manager eigentlich in den Ruhestand wechseln.

