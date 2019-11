CEO Thomas Olek kauft Publity-Wandelanleihe 2015/2020

Der CEO der Publity AG, Thomas Olek, hat über die Börse Teilschuldverschreibungen der 3,5-%-Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN DE000A169GM5) von Publity im Volumen von zunächst nominal 100.000 Euro erworben. Für den CEO ein weiterer Vertrauensbeweis in die Gesellschaft, denn Olek ist bereits Großaktionär von Publity, mittelbar über seine Gesellschaften TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH, mit einem Anteil von nunmehr 84 Prozent. Der Immobilienmanager hat in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine Summe von mehr als 115 Mio. Euro in Publity-Aktien zu Marktpreisen investiert. „Ich sehe in der Wandelanleihe eine hervorragende Möglichkeit, zu attraktiven Konditionen Publity-Aktien zu erwerben, denn der Aktienkurs liegt aktuell merklich über dem Strikepreis der Wandelanleihe. Vor diesem Hintergrund ist der Erwerb des Wandlers Teil meiner Strategie, meine Beteiligung auszubauen“, so Olek.

Die Wandelanleihe 2015/2020 hat ein ausstehendes Volumen von 50 Mio. Euro, eine Laufzeit bis zum 17. November 2020 (Rückzahlungstermin) und kann zu einem Preis von aktuell 37,5569 Euro in Aktien der Publity AG gewandelt werden.