Centurion Tower und LES3 erhalten „Gold“ und „Silber“ von WiredScore

Der Frankfurter Centurion Tower sowie das Eschborner LES3 sind für ihre Konnektivität und digitale Infrastruktur mit einer „Gold“ bzw. „Silber“-Zertifizierung von WiredScore ausgezeichnet.

.

Die Preos Global Office Real Estate & Technology AG erhält eine WiredScore Gold-Zertifizierung für den ca. 29.560 m² großen Centurion Tower sowie eine Silber-Zertifizierung für die über 51.300 m² große Schlüsselimmobilie LES3 in Eschborn.



Gold für Centurion Tower Frankfurt

Das Multi-Tenant-Objekt gehört seit Ende 2019 zum Portfolio der Preos und ist einer der größten Bürokomplexe in Frankfurt. Die Lage, die Mieterstruktur und die technischen Spezifikationen sowie ein Vermietungsgrad von über 95 % machen es zu einem Flaggschiff im Preos Immobilienportfolio. Zu den Hauptmietern gehören Blue-Chip-Unternehmen wie American Express und der Kommunikationsriese Avaya Inc. sowie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), eine der größten Banken Deutschlands und die größte nationale Förderbank der Welt.



Silber für LES3

Mit Silber schnitt das Ende 2019 erworbene Bürohochhaus LES3 in der Ludwig-Erhard-Straße 3 in Eschborn ab. Das Gebäude verfügt u.a. über einen flächendeckenden Glasfaseranschluss, womit eine High-Speed-Internetverbindung von drei großen Netzbetreibern gewährleistet werden kann. Auch das Mobilfunknetz zeichnet sich durch eine hervorragende Konnektivität aus. Die Büroimmobilie besitzt zudem mehrere diversifizierte Steigepunkte- und -schächte, die es Mietern ermöglicht, unterschiedliche Kabelwege aufzubauen und im Falle von Schäden an vereinzelten Kabeln Ausfälle zu minimieren. Die Hauseinführungen besitzen zudem Kapazitäten für weitere Kabelanschlüssen von zusätzlichen Netzbetreibern. Auch im Bereich Telekommunikation existieren noch genügend freie Kapazitäten für die Erweiterung weiterer technischer Ausrüstungen. Das Gebäude ist zu 100% vermietet. Zu den Mietern zählen Cisco Systems GmbH und auch Continental Teves AG.



Zwei weitere Preos Immobilien, das Westend Carree und der Access Tower, haben bereits die WiredScore Silber-Zertifizierung erreicht. Das Unternehmen erwartet an diesen beiden Standorten in naher Zukunft auch ein Upgrade auf eine Gold-Zertifizierung.