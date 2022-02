Das in 2018 gestartete Joint Venture der Centrum-Gruppe und der Sarias-Gruppe im Bereich Büroentwicklung zieht sich aus den Plänen für die Entwicklung des Gewerbeparks in Reisholz zurück. Das ca. 64.300 m² große Grundstück geht an die Beos AG.

Fotos: Colliers International



