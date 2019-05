Centrum und B&L feiern Grundsteinlegung und Richtfest für den Kö-Bogen II

Die Konturen des Geschäfts- und Bürohausensembles mit dem Projektnamen „Kö-Bogen II“ sind deutlich zu erkennen, die Vollendung von Düsseldorfs neuer Mitte rückt näher: Die Centrum Gruppe und die B&L Gruppe haben gemeinsam mit Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel am Donnerstag in einer außergewöhnlichen Zeremonie sowohl den Grundstein für das spektakuläre Projekt gelegt als auch anschließend das Richtfest gefeiert. Mit der doppelten Feier am selben Tag hat dieses einzigartige Bauvorhaben jetzt einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Fertigstellung der markanten Geschäfts- und Bürohäuser ist für das Jahr 2020 geplant.

