In dieser Woche übergibt Centrum ein rund 16.700 m² umfassende Bürogebäude in der Landsberger Allee an den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Die bereits mit DNGB-Platin ausgezeichnete Immobilie auf dem Gelände des ehemals leerstehenden UCI Kinos wird Sitz des Jobcenters.

Fotos: Centrum



