Centrum setzt künftig auf Berliner Büroimmobilien

Die Centrum Gruppe verstärkt ihr strategisches Engagement in Berlin: Für ihre Aktivitäten in der deutschen Hauptstadt hat die Gruppe jetzt die Gesellschaft Centrum Berlin Office CBO GmbH gegründet und setzt einen neuen Schwerpunkt im Bereich der Büroentwicklungen. Mit der Gründung der Berliner Niederlassung baut die Gruppe ihre Präsenz in der Hauptstadt aus. Als Geschäftsführer sind Stefan Lensche und Rudi Purps bestellt. Rudi Purps ist bereits Geschäftsführer der Centrum Holding.

Der Berliner Stefan Lensche verstärkt seit dem 1. März 2018 das Team. Seit mehr als zehn Jahren arbeitete er in unterschiedlichen Positionen von Beratungsgesellschaften und Investoren und hat für sie Bürobestände aufgebaut, entwickelt und strukturiert. „Die konstant hohe Nachfrage nach Büroflächen und eine internationale Aufmerksamkeit von Nutzern und Investoren bescheren dem Berliner Gewerbeimmobilienmarkt seit einigen Jahren eine Sonderkonjunktur. Der zunehmend fragmentierte Markt in Berlin bietet ein ideales Umfeld für professionelle Entwickler. Für die Niederlassung der Centrum in Berlin werden wir im Sommer ein Büro einrichten und ein eigenes Team aufbauen“, sagt Stefan Lensche, Geschäftsführer der Centrum Berlin Office CBO GmbH.



Das Unternehmen ist bereits mit der Entwicklung von konkreten Büroprojekten an drei Standorten in Berlin aktiv. In sehr attraktiven Lagen am Ostbahnhof und an der Landsberger Allee in Friedrichshain sowie an der Spree in Charlottenburg werden neue Bürogebäude errichtet, für die aktuell Baurecht geschaffen und die Planungen konkretisiert werden. Dafür laufen derzeit die Abstimmungen mit den Bezirken.