Centrum schließt Verträge über 1.500 m² im Gloria Ensemble

Der Kudamm 13-15 in der Berliner City West begrüßt auf zusammen fast 1.500 m² zwei neue Büromieter. Die Centrum Gruppe hat für das vierte Geschoss des neu errichteten Büro- und Geschäftshauses am Kurfürstendamm 13-14 einen Mietvertrag mit Collection Business Center von Dr. Andre Helf abgeschlossen, der hier ein innovatives Bürokonzept im Luxussegment einrichten wird. Im dritten Obergeschoss wird die international tätige Wirtschaftskanzlei Lupp + Partner ihr erstes Berliner Büro eröffnen. Centrum hat mit den beiden Abschlüssen die Vermietung der Büroflächen am Kudamm 13-15 vollständig abgeschlossen.

