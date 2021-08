Centrum kauft Grundstück für Entwicklung am Mörsenbroicher Ei

Für die in der vergangenen Woche vorgestellten Neubaupläne in der Münsterstraße am Mörsenbroicher Ei hat die Centrum Gruppe den Grundstückskauf notariell beurkundet. Das 10.330 m² große Grundstück, auf dem aktuell noch das alte Renaissance-Hotel steht, wird einem modernen Neubauquartier weichen.

.

Die Centrum Gruppe plant das 10.330 m² große Grundstück in der Münsterstraße 304-306 neu zu entwickeln. Die Stadt hatte die Pläne bereits in der vergangenen Woche vorgestellt und einen Architekturwettbewerb angekündigt [wir berichteten]. Der Standort im Stadtteil Mörsenbroich zeichnet sich durch eine sehr gute Verkehrsanbindung sowohl zum internationalen Flughafen Düsseldorf sowie in das Zentrum aus.



Die bisherigen Bestandsgebäude, die von 1982 bis 1984 errichtet wurden, verfügen über eine Gesamtmietfläche von fast 22.300 m², davon entfallen knapp zwei Drittel auf das vor zwei Jahren geschlossene Renaissance Hotel. Zusätzlich sind auf dem Areal rund 9.000 m² Büro- und Lagerfläche vorhanden.



Der Projektentwickler prüft derzeit einen Abriss der Bestandsgebäude zugunsten der Entwicklung eines modernen Neubauquartiers. Aufgrund der hervorragende Mikrolage sowie der Anbindung bietet das Areal beste Voraussetzungen für einen attraktiven Gewerbestandort. Im direkten Umfeld in Mörsenbroich sind bereits Neubauvorhaben weiterer Investoren für Gewerbe und Wohnen mit architektonischen Hochpunkten projektiert. Hierzu gehört zum Beispiel der 60 Meter hohe Bürokomplex Yrds von Art-Invest oder der 120 Meter hohe Upper Nord Tower von Consus, beide in direkter Nachbarschaft zum 125 Meter hohen Arag Hochaus. Last but not least der sich dem Upper Nord Tower anschließende CO2-neutrale Ando Tower, der eine Höhe von 125 Meter erreichen soll. Im Bau befindet sich von den drei Projekten inzwischen der Upper Nord Tower, allerdings stocken die Arbeiten dort seit einiger Zeit.