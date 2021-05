Centrum hisst Richtkranz auf der KÖ

Die Centrum Gruppe hisst auf der Düsseldorfer Königsallee die Richtkrone. Die Einzelhandelsflächen im Neubau mit der Hausnummer 36 sind mit dem italienischem Modeunternehmen Fendi und einem weiteren Luxusmieter aus dem Textilbereich bereits vollständig vermietet. Die Eröffnung ist für den Sommer 2022 geplant.

