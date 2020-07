Centrum Group holt Wolfgang Finke als Head of Akquisition Germany

Wolfgang Finke

Die Centrum Gruppe verstärkt ihr Engagement auf dem bundesweiten Büromarkt. Neu im Unternehmen ist Wolfgang Finke MRICS (57), der zum 1. Juli als Chefeinkäufer zur Gruppe wechselte. Nach Stationen bei Bilfinger und BNP Paribas Real Estate war Finke zuletzt Mitglied des National Investment Teams von JLL.

Die Centrum Gruppe, traditionell auf die Entwicklung von Geschäftshäusern in 1A-Lagen spezialisiert, hatte bereits vor zwei Jahren in Berlin erfolgreich begonnen, sich für den wachsenden Büromarkt zu öffnen. Diese Weiterentwicklung ihres Kerngeschäfts wird der Projektentwickler nun bundesweit neben Berlin auch in Düsseldorf, Frankfurt, München und Hamburg verfolgen.