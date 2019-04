Centrum legt Grundstein für das Gloria Berlin

Die Centrum Gruppe hat am heutigen Mittwoch feierlich den Grundstein für ihr exklusives Gebäudeensemble Gloria Berlin am Kurfürstendamm gelegt. Im Herzen der Hauptstadt und in Top-Lage unmittelbar am Breitscheidplatz entstehen drei Geschäfts- und Bürohäuser. Mit ihrem Projekt stellt das Unternehmen an Berlins Prachtboulevard eine Verbindung zwischen geschichtsträchtiger Gründerzeit und zeitgenössischer Moderne her. Zudem betreibt sie an dem prominenten Standort eine qualitativ sehr hochwertige und nachhaltige Stadtreparatur und trägt damit zur Revitalisierung der City West bei.

