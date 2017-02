Centrum feiert Baustart am Schadowplatz

Schadowplatz 12

Die Planungen haben lange gedauert, aber jetzt geht es endlich los: Die Centrum Gruppe beginnt wie am Schadowplatz 12 in Düsseldorf mit den Baumaßnahmen beginnen. Die Pläne hatte der Projektentwickler erstmals in 2014 vorgestellt [Kö-Bogen bewirkt Facelifting der Nachbarschaft].

.

In bester Lage entsteht ein 7-geschossiges Geschäftshaus mit ca. 2.000m². Für die Einzelhandelsflächen mit ca. 960 m² konnten bereits namhafte Mieter gewonnen werden. In den oberen Geschossen wird das Gebäude um ca. 1.100 m² hochwertiger Büroflächen ergänzt. Durch die neu entstehenden Wege zwischen dem Kö-Bogen I und dem Centrum/B&L-Projekt, dem sogenannten Kö-Bogen II, wird die Lage zusätzlich aufgewertet und der Einzelhandel nach Einschätzung des Investors enorm profitieren. Die Gesamtfertigstellung des Gebäudes ist für Frühjahr 2018 geplant. Einzelne Mietbereiche werden bereits Ende 2017 fertiggestellt. Der architektonische Entwurf stammt vom Büro Structurelab Architekten aus Düsseldorf.