Centrum mit weiterem Projekt auf der Kö

Die Centrum Gruppe baut ihre Aktivitäten in der Düsseldorfer Königsallee weiter aus: Neben dem neuen Geschäfts- und Bürogebäude Königsallee 36, das derzeit errichtet wird, und dem Kö-Bogen II in der Schadowstraße, der im Mai Grundsteinlegung und Richtfest feierte [wir berichteten], hat das Unternehmen außerdem Anfang Dezember für das exklusive Geschäfts- und Bürohaus in der Königsallee 44 ein Erbbaurecht vereinbart. Das Geschäftshaus steht zentral auf der luxuriösen Shoppingmeile „Kö“ und verfügt über insgesamt 3.000 m² Mietfläche für Einzelhandel und Büro. Das frisch akquirierte Geschäfts- und Bürohaus soll kurzfristig umfassend neu entwickelt werden.

