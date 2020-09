Centrum bringt alle Mitarbeiter unter ein Dach

Die Centrum Gruppe hat Anfang Juli ihr neues Headquarter im Düsseldorfer Medienhafen bezogen. In dem neu errichteten Bürogebäude direkt neben dem bisherigen Firmensitz hat jetzt nicht nur die Geschäftsführung ihren Sitz, zugleich wurden hier auch mehrere Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe zusammengeführt, die bislang auf verschiedene Standorte verteilt waren. Im Medienhafen arbeiten nun alle Mitarbeiter unter einem Dach.

