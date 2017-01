Centro übernimmt Günnewig Hotels

Die Hamburger Centro Hotel Group vermeldet mit der Übernahme der „Günnewig Hotels & Restaurants“ aus Düsseldorf die bisher größte Übernahme ihrer Firmengeschichte. Zum Portfolio gehören sechs Hotels an den Standorten Düsseldorf, Bonn, Köln und Chemnitz, außerdem das Günnewig Restaurant Top 180 und in der Günnewig Bar & Lounge M 168 im Rheinturm in Düsseldorf. Der Kauf erfolgt rückwirkend zum Jahresbeginn. Mit dem Deal wächst das Centro-Portfolio auf nunmehr 54 Häuser und um weitere 700 auf weit über 5.500 Zimmer.

