Centro Hotel Group übernimmt zwei Hotels in Mannheim und Stuttgart

Seit dem 1. Januar stellen zwei neue Centro Hotels in Mannheim und Stuttgart die Weichen dafür, dass auch 2018 ganz im Zeichen von Wachstum stehen wird. In Mannheim hat die Centro Hotel Group das traditionsreiche Hotel Augusta (110 Zimmer) sowie in Ostfildern bei Stuttgart das bisherige Parkhotel (60 Zimmer) übernommen. Beide Häuser werden als Centro Hotels das Portfolio in den wirtschaftlich starken Regionen ausbauen.

Centro Hotel Group Mannheim

Nach der Übernahme der Günnewig Gruppe Anfang 2017 sowie weiterer Hotels im Jahresverlauf, folgte die gelungene Einführung der Marke Boutique Hotels sowie die strategischen Vorbereitungen für den Start der Design-Budget Marke NinetyNine im Sommer 2018. Auch in absoluten Zahlen setzte die Centro Hotel Group seinen Erfolgskurs ungebrochen fort. Rahman Neiro, CEO der Centro Hotel Group, ist optimistisch, dass die Prognosen für die unternehmerische Entwicklung für 2018 noch übertroffen werden.