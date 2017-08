Centro Hotel Group übernimmt Park Hotel Ahrensburg

Park Hotel Ahrensburg

Die Hamburger Centro Hotel Group übernimmt zum 1. September das traditionsreiche Ahrensburger Park Hotel. Das Vier-Sterne-Superior-Haus mit 109 Zimmern befindet sich direkt gegenüber dem Schloss und gilt vor den Toren der Stadt Hamburg als beliebtes Hotel für Firmenevents, Hochzeiten und Familienfeiern. Der Inhaber, der Österreicher Peter Laupp, entschied sich aus Altersgründen, die Verantwortung für das Park Hotel in neue Hände zu geben. Neuer Ansprechpartner wird der in der Centro Hotel Group für die Marke FourSide verantwortliche Cluster-Manager Marc Kamphausen, der für die Vereinheitlichung von Prozessen innerhalb der Gruppe sorgen wird. Operativ steht ihm Michael Bertz zur Seite, der in den vergangenen zwölf Jahren als stellvertretender Direktor das Park Hotel Ahrensburg erfolgreich begleitete.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Centro Hotel Group Ahrensburg

Gutes bewahren und Bewährtes fördern, diese Philosophie der ruhigen Hand wird auch zukünftig den Charakter des Hotels bestimmen, das unter dem bekannten Namen Park Hotel Ahrensburg weiterbetrieben wird. Heißt: Für die Gäste wird sich nichts ändern – die Qualität des Service sowie der Rahmen für Tagungen, Seminare und Feierlichkeiten bleibt erhalten. Unverändert wird auch das kulinarische Angebot weiter bestehen: Das mehrfach ausgezeichnete Restaurant „le Marron“ und die hauseigene Tapas & Wein Bar werden auch weiterhin die Gäste verwöhnen. Langfristig sind im Park Hotel Ahrensburg einige Renovierungen geplant, die das Konzept weiter entwickeln werden.