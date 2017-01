Centro Hotel Group übernimmt drei neue Hotels

Die Centro Hotel Group übernimmt drei weitere Hotels in Trier, in Wolfsburg sowie in Graz und treibt damit nicht nur seine Expansion im deutschsprachigen Raum, sondern auch seine Internationalisierung voran. Außerdem wurde das Centro Hotel Eden in Hamburg im Dezember vorläufig geschlossen, um es aufwendig zu renovieren und sanieren zu lassen. Wenn alles nach Plan verläuft, erstrahlt das Haus im Sommer 2017 in völlig neuem Glanz.

Centro übernimmt IAT Plaza Trier

Zum 1. Februar wird das Vier-Sterne-Hotel IAT Plaza in Trier, das in Zukunft den Namen FourSide Plaza Hotel Trier tragen wird, ins Portfolio übernommen. Der Hotelbetreiber hat hierfür mit dem Eigentümer, der IAT24 Immobilien Agentur, einen Pachtvertrag über 15 Jahre...

[…]