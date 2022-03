Centro Hotel feiert Eröffnung des FourSide Hotel Freiburg

Die Marke FourSide der Hamburger Centro Hotel Group hat weiteren Zuwachs bekommen. Im gerade entstanden neuen Freiburger Stadtteil auf dem ehemaligen Güterbahnhof wurde jetzt das FourSide Hotel Freiburg mit 128 Zimmern eröffnet. Das vierte Haus der Viersterne-Marke, die sich sowohl an Businessgäste als auch an Individualreisende richtet, wird von Don Munasinghe (49) geführt.

Die Hamburger hatten das Hotel in der Elisabeth-Geissler-Ruckmich-Straße 10 erstmalig Anfang 2019 angekündigt [wir berichteten]. Ursprünglich war die Eröffnung des Neubaus schon für Ende 2020/Anfang 2021 geplant. In 2021 konnte die Hotelkette aber nur die Eröffnung des dritten FourSide-Standorts in München feiern, das mit einer Verspätung von anderthalb Jahren an den Start ging. Hier war die ursprüngliche Eröffnung für Anfang 2020 angekündigt. Das Haus am Frankfurter Ring 228, in unmittelbarer Nähe zur Schwabinger Parkstadt, verfügt über 218 Zimmer, darunter 18 Maisonettes.



Die beiden anderen FourSide-Hotels liegen in Trier und Salzburg.