Hamburger Centro Hotel Eden feiert Neueröffnung

Nach fast einjährigen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten feiert die Hamburger Centro Hotel Group das Re-Opening ihres allerersten Hauses, dem ehemaligen Centro Hotel Eden. Mit diesem Haus startete das Unternehmen im Jahr 2005. Bis heute ist die Gruppe mit insgesamt vier verschiedenen Marken auf über 70 Hotels in Deutschland und Österreich angewachsen. Künftig verwöhnt das 64-Zimmer-Hotel im Stadtteil St. Georg gleich neben dem Deutschen Schauspielhaus befindet, unter dem Namen Boutique 020 Hamburg City seine Gäste. Für die Sanierung des Hotels wurden rund vier Millionen Euro aufgewendet.

.

Den Anfang für die Eigenständigkeit der Hotelmarke Boutique Hotels by Centro machte das Anfang Juli neu eröffnete Boutique 102 Dortmund City an der Kampstraße. Eine Besonderheit ist der individuelle Name des Hotels, bei dem die jeweilige Hausnummer der Straße mit aufgenommen wird. Im Falle des neuen Hotels in Hamburg trägt es den Namen Boutique 020 in Anlehnung an den Standort in der Ellmenreichstraße 20. Wie die anderen Hotels der Marke wird beim Innendesign der Standort der jeweiligen Umgebung optisch berücksichtigt.



Einen Relaunch erfuhren drei bereits auf dem Markt befindliche Hotels in Hannover und Hamburg unter den Namen Boutique 030 Hannover City, Boutique 056 Hamburg Central und Boutique 072 Hamburg St. Georg. Im Februar 2018 folgt noch das Boutique 125 Hamburg Airport. Drei weitere Bestandshotels der Centro Hotel Group werden in Köln und Essen aktuell für die neue Marke umgestaltet und auch entsprechend umbenannt. Die Eröffnungen der komplett sanierten Häuser sollen noch im laufenden Geschäftsjahr erfolgen.