Centro feiert neuen Markenauftritt

Am 18. Mai 2017 präsentierte Unibail-Rodamco Germany den neuen Markenauftritt des Freizeit- und Shopping Centers Centro in Oberhausen. Höhepunkt ist die Enthüllung des neugestalteten Logos. Gleichzeitig feiert das Center die Eröffnung des Kinderlands Centrolino. Insgesamt investiert Unibail-Rodamco rund 20 Millionen Euro in die Modernisierung des Centers.

„Das Centro ist eine der bedeutendsten Shopping- und Freizeitdestinationen Europas", sagt Gernot Falk, COO von Unibail-Rodamco Germany. „Zeit seines Bestehens hat es das Center immer wieder geschafft, am Puls der Zeit zu bleiben und seine Besucher mit außergewöhnlichen Shoppingerlebnissen zu begeistern. Diesen Anspruch möchten wir nun auch mit dem neuen Markenauftritt und insbesondere mit dem neuen Logo zum Ausdruck bringen."





Foto: Gernot Falk (l.), COO von Unibail-Rodamco Germany, und Marcus Remark, Centermanager des Centro.



Ein weiteres Highlight ist die feierliche Eröffnung des Centrolino. Ausgestattet mit vielfältigen Kletter- und Spielgeräten sowie interaktiven Lernpfaden und Soundinstallationen, lädt der Erlebnisspielplatz alle Kinder zu einer Abenteuerreise ein. Das Konzept für den Abenteuerspielplatz im Center entwickelte Unibail-Rodamco in Zusammenarbeit mit den Spielzeugexperten von Ravensburger.