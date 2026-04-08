Neubau in Harburg
Centralis und Limehome feiern Baustart
Die Centralis Immobilien Gruppe gibt den erfolgten Baustart für ihre Projektentwicklung in der Lüneburger Straße 5 in Hamburg-Harburg bekannt. Auf dem 700 m² großen Grundstück wird Limehome ab voraussichtlich Q3 2027 insgesamt 88 moderne Serviced Apartments betreiben.
„Neben unseren jüngsten Ankaufserfolgen ist es für uns ebenso wichtig, auch auf der baulichen Seite unsere Umsetzungsstärke praktisch unter Beweis zu stellen. Das Projekt in Hamburg-Harburg ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir an der Seite unserer Partner gewohnt zügige Fortschritte machen und vor Ort moderne, nachhaltige Hospitality-Flächen realisieren. Dabei übernehmen wir auch gerne festgefahrene Projekte und führen sie erfolgreich zum Abschluss – zum Wohle der Kommune, der Anrainer, der Betreiber und unserer Investoren“, so Dr. Fabian Vieregge, CEO von Centralis.
Das Projekt umfasst insgesamt 3.100 m² Mietfläche. Die Unterkünfte bieten je zwischen 20 und 35 m² Fläche, hinzu kommt eine Gastronomie- und Ladenfläche im Erdgeschoss.
Die ursprünglichen Pläne für eine Nutzung des Standorts für Serviced Apartments stammt noch aus dem Jahr 2018 und war damals von einem anderen Investor vorgelegt worden. Centralis hatte das Projekt 2024 übernommen und in angepasster Form mit dem Baupartner August Prien konsequent vorangetrieben. Der nun erfolgte Baustart ist der aktuellste erfolgreiche Meilenstein.
Der Mikrostandort der Immobilie im Süden Hamburgs ist attraktiv. Die Verkehrsanbindung ist sehr günstig, so liegt der S-Bahnhof Harburg-Rathaus nur vier Gehminuten entfernt. Im direkten Umfeld finden zudem sich Grünflächen, verschiedene Nahversorgungsangebote inkl. des Einkaufszentrums Phönix-Center Hamburg und kulturelle Einrichtungen wie das Archäologische Museum Hamburg.
Matthias Maas, Vice President Expansion DACH+ & BeNeLux bei Limehome, ergänzt: „Wir freuen uns, gemeinsam ein zeitgemäßes Hospitality-Angebot in Hamburg-Harburg zu realisieren. Es ist bereits unser fünftes gemeinsames Projekt mit Centralis in weniger als drei Jahren. Gerade in der Projektentwicklung ist eine eingespielte Zusammenarbeit wichtig, um Standorte von Beginn an passgenau zu planen. Dank unserer Erfahrung in mehr als 160 europäischen Städten wissen wir als Betreiber genau, worauf es bei komplexen Hospitality-Projekten ankommt.“