Value-Add-Investment
Centralis erwirbt Münchner Hotelimmobilie
Centralis hat sich eine zentral gelegene Immobilie in der Paul-Heyse-Straße in München, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und zur Theresienwiese, gesichert und plant deren Umwandlung in ein Serviced-Apartment-Projekt mit 92 Einheiten. Verkäufer sind Soravia und Denkmalneu, die damit ihre Planungen aus dem Jahr 2021 aufgeben.
Mit der Transaktion tätigt Centralis Immobilien eine weitere innerstädtische Value-Add-Investition in einer deutschen Top-Lage. Das Projekt umfasst die Revitalisierung und Erweiterung eines bestehenden Hotelgebäudes und sieht die Schaffung von 92 Serviced Apartments sowie zusätzlicher Gastronomieflächen im Erdgeschoss vor. Limehome wurde bereits als langfristiger Betreiber gesichert und unterstreicht die Positionierung des Projekts in einem der dynamischsten A-Städte-Hospitality-Märkte Deutschlands.
Centralis wird das Bestandsgebäude in der Paul-Heyse-Straße 18 umfassend modernisieren und durch bauliche Erweiterungen ergänzen. Neben der Revitalisierung sind ein Anbau sowie die Aufstockung um ein weiteres Geschoss geplant. Ziel ist die Entwicklung eines zeitgemäßen Hospitality-Produkts mit 92 hochwertigen Serviced Apartments in den Obergeschossen. Im Erdgeschoss sind Gastronomieflächen vorgesehen, um die Belebung des Quartiers zusätzlich zu fördern. Die Serviced Apartments sind bereits langfristig an Limehome vorvermietet.
„München ist einer der führenden Hospitality-Märkte Europas. Die zentrale Lage in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und zur Theresienwiese bietet ideale Voraussetzungen für unser digitales Hospitality-Konzept. Mit Centralis verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft, die erneut die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts bildet“, sagt Maas, Vice President Expansion DACH & BeNeLux bei Limehome.
Mit seinem neuen Projekt setzt der Entwickler seine Strategie fort, Bestandsgebäude in urbanen Top-Lagen nachhaltig zu revitalisieren und moderne Serviced-Apartment-Konzepte in deutschen A-Städten zu realisieren. Als Generalunternehmer für die Bauleistungen wurde Apoprojekt beauftragt.
„Die Immobilie in der Paul-Heyse-Straße 18 passt perfekt in unser Investitionsprofil. Wir entwickeln innerstädtische Bestandsobjekte mit strukturellem Modernisierungsbedarf zu zukunftsfähigen Hospitality-Produkten weiter. München ist für uns ein strategisch bedeutender Standort mit nachhaltiger Nachfrage über alle relevanten Segmente hinweg“, sagt Dr. Vieregge, CEO von Centralis.
„Durch die frühzeitige Sicherung von Limehome und Apoprojekt schaffen wir von Beginn an Planungssicherheit und eine starke operative Grundlage. Gerade bei komplexen innerstädtischen Revitalisierungsprojekten ist eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten entscheidend für den Erfolg“, ergänzt von Lüdinghausen, Co-CEO von Centralis.