Centralis erwirbt Münchner Hotelimmobilie

Centralis hat sich eine zentral gelegene Immobilie in der Paul-Heyse-Straße in München, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und zur Theresienwiese, gesichert und plant deren Umwandlung in ein Serviced-Apartment-Projekt mit 92 Einheiten. Verkäufer sind Soravia und Denkmalneu, die damit ihre Planungen aus dem Jahr 2021 aufgeben.

