Centerscape kauft FMZ im ostfriesischen Weener von Hartmann

Hartmann Immobilien hat das Fachmarktzentrum Combi im ostfriesischen Weener verkauft. Das Unternehmen ist die Immobiliensparte der Reederei Hartmann mit Sitz im benachbarten Leer. Käufer des Objekts mit der Adresse Kirchhofstraße 3-5, Bahnhofstraße 1 ist der Investor Centerscape, dessen Portfolio damit auf 273 Immobilien anwächst.

.

Das 2007 erbaute und 2021 erweiterte Fachmarktzentrum verfügt über rund 5.500 m² Mietfläche. Hinzu kommt ein leerstehendes Gebäude mit 1.240 m² Fläche zur Entwicklung. Die J. Bünting Beteiligungs AG (Combi) ist Generalmieter des Ensembles, in dem unter anderem die Marken Combi, Rossmann, Takko und Schuhpark vertreten sind.



JLL hat den Verkäufer beraten und die Transaktion vermittelt. Der Käufer wurde rechtlich von Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Team um Christian Weinheimer, und technisch von der htm.a Hartmann Architektur GmbH mit Sitz in Hannover und Hamburg beraten.



