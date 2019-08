Centerscape erwirbt weiteren Lebensmittelmarkt in Hannover

Centerspace hat einen Lebensmittelmarkt in Hannover erworben. Das Unternehmen hat die an die Edeka-Tochter Netto langfristig vermietete Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von über 1.250 m² im Stadtteil Seelhorst vom Bau- und Wohnungsunternehmen Gundlach GmbH & Co. KG gekauft. Der 2017 im modernen Design erbaute Lebensmittelmarkt ist an der Hauptstraße gelegen und gut in das Wohnumfeld integriert. Mit seinen 51 Parkplätzen und der nahen gelegenen Bushaltestelle ist der Markt sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger gut erreichbar.

