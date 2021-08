Centerscape erwirbt Rossmann in Ostfildern

Centerscape hat eine Gewerbeimmobilie im Teileigentum in Ostfildern erworben und im Monat Juli 2021 übernommen. Das Objekt wurde von einem Family Office veräußert. Ankermieter der 2014 modernisierten Immobilie ist Deutschlands zweitgrößte Drogeriekette Rossmann auf einer Mietfläche von 821 m².

.

Das an der Ortsdurchgangsstraße gelegene Objekt in der Kirchheimer Straße 25 befindet sich in der Nachbarschaft eines dicht besiedelten Wohngebiets mit rund 8.000 Einwohnern im 1 km Radius und stellt den einzigen Drogeriemarkt im Ort. Die umliegenden Geschäfte mit Bankfilialen, Apotheke, Post und vielen mehr sowie die Anbindung an den ÖPNV kennzeichnen die Attraktivität des Standortes. Das breite Warensortiment und die lukrativen Öffnungszeiten von jeweils 12 Stunden pro Werktag führen zu einem steten Kundenaufkommen.



Immoraum Real Estate Advisors war bei dieser Transaktion erneut vermittelnd tätig und GSK Stockmann hat die Käuferseite rechtlich vertreten.