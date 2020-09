Centerscape erwirbt Netto-Markt am Stuttgarter Hölderlinplatz

Centerscape hat im 2. Quartal dieses Jahres einen langfristig an Netto vermieteten Supermarkt im Teileigentum in Stuttgart-West von der KB Projekt Zwei GmbH erworben und diesen nunmehr Anfang August übernommen. Der Lebensmittelmarkt verfügt über einer Gesamtmietfläche von ca. 750 m² und liegt nahe dem Hölderlinplatz.

.

Das Objekt in der Kornbergstraße 15 ist direkt in ein Wohnumfeld integriert, befindet sich in zentraler Stadtteillage, verfügt über eigene Tiefgaragenstellplätze und hat eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Immoraum Real Estate Advisors hat die Transaktion auf der Käuferseite vermittelt. Verkäuferseits war die Fuchs Real Estate GmbH tätig. Rechtlich wurde die Käuferseite von GSK Stockmann vertreten.