Center Parcs Hochsauerland wird exklusiver

Im Frühjahr letzten Jahres hatte die Groupe Pierre & Vancances Center Parcs angekündigt, auf eine Geburtstagstorte zum 50jährigen der Freizeitparks verzichten und stattdessen rund eine Milliarde Euro in Modernisierung und Facelifting stecken zu wollen [Center Parcs: Ein Milliarde Euro als Geburtstagsgeschenk (an die Parks)]. 34 Millionen Euro davon bekommt nun der Park Hochsauerland. Allerdings steuert die Tochter Lagune 20 Millionen Euro davon bei. Lagune hatte die 339 Ferienhäuser, die Gemeinschaftsanlagen und das Hotel mit 120 Zimmern unter seine Fittiche genommen.

Mit dem Start der Modernisierungsarbeiten im April 2018 soll auch im Hochsauerland das Konzept greifen, das die Franzosen bereits in Frankreich und Belgien erprobt haben. Im Kern beinhaltet es eine deutliche Ausweitung des exklusiven Luxusangebots. Die oberen Komfortklassen sollen nicht nur noch einen Tick wertiger ausgestattet, sondern in der Kapazität auch ausgebaut werden.



Die Gemeinschaftsanlagen wie Indoor-Golf, Bowlingbahnen und Hochseilgarten werden grundlegend modernisiert, der Wellness- und Saunabereich vergrößert, ein Streichelzoo und eine Indoor-Spielewelt für kids neu aufgenommen. Die von Lagune nicht übernommen 209 Ferienhäuser sollen als Kapitalanlage an Privatanleger veräußert und von der Betreibergesellschaft anschließend zurückgemietet werden.