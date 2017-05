Center Parcs: Ein Milliarde Euro als Geburtstagsgeschenk (an die Parks)

Keine großen Jubelarien, stattdessen Ärmel aufkrempeln. Center Parcs kündigt zum 50. Geburtstag des Ferienpark-Konzepts keine Geburtstagstorte, sondern eine handfeste Investitions- und Up-dating-Initiative an. Eine Milliarde Euro wollen die Franzosen in den kommenden Jahren in die Modernisierung und Aufwertung der 21 Parks in Deutschland und Frankreich, in Belgien und den Niederlanden stecken. Die großangelegte Strategie steht unter der Maxime: Flexibler und komfortabler, digitalisiert und mit App – und mit neuer Exklusiv-Kategorie. Denn diese Dinge liegen im Fokus der sich stetig verändernden Gästewünsche, „Flexibilität und Digitalisierung sind daher unabdingbar“.

.

„Urlauber sind auf der Suche nach einzigartigen und wahrhaftigen Erlebnissen, die sie miteinander teilen können. Wir bei Center Parcs wollen auch in der Zukunft Rückzugsorte schaffen, die neue Standards in den Bereichen Unterkunft, Erlebnis und Gemeinsamkeit setzen„, sagt Frank Daemen, Geschäftsführer von Center Parcs Deutschland. „Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir in den kommenden Jahren über eine Milliarde Euro in unsere Parks investieren.“ Und das ist nicht das einzige Investitionsvorhaben: denn der Deutschland-Chef hatte erst im März eine Expansion [wir berichteten] angekündigt: In den nächsten fünf Jahren sollen vier weitere Standorte eröffnet werden - was, die noch unfertige Anlage in Leutkirch eingerechnet, einer Verdoppelung des Angebots auf zehn Dependancen entspricht.



Neue „Exklusiv“ Kategorie

„Mehr Platz, mehr Privatsphäre und ein luxuriöser Wellnessraum“ – so kündigt Center Parcs seine neue Kategorie „Exklusiv“ an, die zunächst im Rahmen der Erweiterung des Parks Les Trois Foréts in Frankreich getestet wird. Die Luxusvariante soll bei Erfolg auch in anderen (bestehenden) Domizilen multipliziert werden. Neben der angekündigten Aufrüstung aller existenten Parcs wird darüber hinaus aktuell an der austarierten Herrichtung der in Arbeit befindlichen Anlagen gefeilt: Im Sommer geht „Villages Nature“ in der Nähe von Paris ans Netz (in Kooperation mit Disney); das Terhills Resort in Belgien soll Ende 2019 aufsperren. Dazwischen, Ende 2018, wird schließlich der Center Parcs Allgäu in Leutkirch auf 184 Hektar seine Aufwartung machen, dies ist der 6. Park in Deutschland [Spatenstich-Feier für Center Parcs Allgäu ]. Das Trio hat die luxuriöse Kategorie bereits fest an Bord.





Der neue Center Parcs im Allgäu wird in 2018 der 6. in Deutschland sein.



Neben der neuen Exklusiv-Kategorie wird aber auch kräftig umgestaltet und renoviert. Hierzulande fließt in diesem Zuge zum Beispiel eine größere Summe in den „Park Nordseeküste“, wo schon seit Ostern dieses Jahres 132 Ferienhäuser und 40 Apartments mit neuem Glanz erstrahlen und die Modernisierung der restlichen 114 Ferienhäuser, 50 Apartments und 78 Hotelzimmer bis 2018 folgen wird.



Modernisiert werden soll auch der Park Hochsauerland, dort stehen seit November 2016 548 Ferienhäuser als ertragreiche Kapitalanlage in drei verschiedenen Einrichtungsstilen und fünf verschiedenen Architekturstilen zum Verkauf. Die Häuser werden als pure Kapitalanlage angeboten, die Betreiber-Gesellschaft mietet die Gebäude anschließend zurück. Je nach Größe und Ausstattung der Herbergen rangieren die Kaufpreise zwischen 134.000 und 329.000 Euro. Idealiter werden bei einer vollständigen Veräußerung so 100 Millionen Euro in die Scheuer gefahren. Von dem kalkulierten Erlös des Deals will Center Parcs rund 30 Millionen Euro in die Anlage reinvestieren, wobei nicht nur einzelne Objekte, sondern auch die zentralen Anlagen wie Gastronomie, Freizeitanlagen und Badelandschaft saniert und modernisiert werden sollen. Dieses Modernisierungsprogramm hat Center Parcs aber bereits im November letzten Jahres bekannt gegeben und die Aktion hat Vorbilder: Bereits 2013 hatte das Finanzierungsmodell des Sale-and lease-back die saarländische Ferienanlage Bostalsee auf ein langfristig solides Fundament gestellt. Auch die abgeschlossenen Verträge für die Offerten im Center Parcs Nordseeküste erreichten schon nach neun Monaten die notwendige Mindestmenge zur Bereitstellung des Modernisierungskapitals. Das Procedere sieht im Hochsauerland Verträge mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2032 vor. Center Parcs schlägt zwei alternative Rendite-Modelle vor: Fünf Prozent des Nettoverkaufspreises ohne Ansehen der Auslastung der Häuser oder drei Prozent, die um einen variablen Anteil am gesamten Parkumsatz aufgestockt werden.



Die Stadtväter von Medebach begrüßten das Geschäftsmodell als veritable Zukunftssicherung des Center Parcs. Und als Garant für Anschlussaufträge für heimische Baufirmen. Die 30 Millionen Euro, die zum Up-dating der zentralen Angebote, die übrigens im Besitz der Betreiber-Gesellschaft respektive der privaten Eigentümer-Holding verbleiben, verwendet werden sollen, sichern weitere Arbeitsplätze. Die Sanierungsmaßnahmen sind auf drei Jahre taxiert. Center Parcs Medebach hatte das letzte Geschäftsjahr (30. September) mit 12,8 Millionen Euro Gewinn abgeschlossen und damit die erfolgreichste Zeitspanne seit der Gründung vor 23 Jahren bilanziert. Die Bücher weisen knapp 800.000 Übernachtungen aus.



In den Parks Eifel und Bispinger Heide sind die Gespräche laut Center Parcs mit den Eigentümern über mögliche Investitionen bereits ebenfalls weit fortgeschritten.